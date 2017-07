Festejos em Ilhéus atraiu multidão a Soares Lopes

No dia 27, as atrações foram o grupo Boteco das Amigas, Menina Forrozeira, Danniel Vieira, Estakazero, Naiara Azevedo, Forró dos Plays e a dupla Marcos e Pablo. No dia do aniversário de Ilhéus, 28, quarta-feira, os shows contaram com as apresentações de Raneychas, Sinho Ferrary, Aduílio Mendes, Simone e Simaria, Thaeme e Thiago, Donas do Bar e Genard.

Os shows foram uma realização da Prefeitura e o governo da Bahia. Na noite do dia 28, o prefeito Mário Alexandre e o governador Rui Costa prestigiaram a festa. O secretário municipal de Turismo e Esporte, Roberto Lobão, destacou o evento como sendo uma excelente oportunidade para atrair um número significativo de visitantes e movimentar a economia local.