Governador apoiará e virá ao 9 Festival Internacional do Chocolate

Quem viu a novela “Renascer” (Globo), exibida em 1993, lembra das cenas nas fazendas de cacau, em Ilhéus.

Nos últimos anos, o Estado baiano vem aperfeiçoando a produção de cacau e de chocolates artesanais e, assim, atraindo mais turistas às suas fazendas.

“Há alguns anos, a cidade não tinha chocolate suficiente para ofertar. Hoje, as fábricas e fazendas estão mais profissionais. A experiência do turista passou a ser mais completa”, conta Marcos Lessa, empresário e criador do Festival Internacional do Cacau e Chocolate.

Mas Ilhéus, que sempre é lembrada nos romances do escritor Jorge Amado (1912-2001), possui ainda outros atrativos. Como locais históricos e suas lindas praias.

Prefeito Mário Alexandre convida e o querido Governador Rui Costa confirma a presença e garante total apoio ao Chocolate Bahia 2017 – Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Bahia, de 20 a 23 de julho em Ilhéus.