Hospital do Cacau será inaugurado em setembro

Na manhã de hoje (29), dando continuidade à agenda em Ilhéus, o governador Rui Costa visitou as obras do Hospital Regional da Costa Cacau, localizado às margens na rodovia Ilhéus-Itabuna. A unidade de saúde está em fase de conclusão da parte estrutural e tem previsão para funcionar no próximo mês de setembro.

A primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, e o secretrário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, acompanharam o governador durante a visita. Também participaram o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), e a deputada estadual Ângela Sousa (PSD), que destacou a importância do novo equipamentoo de saúde para Ilhéus e região, e parabenizou o o governador Rui Costa e o secretário Fábio Vilas Boas.