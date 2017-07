IFBA-ILHÉUS ABRE SELEÇÃO PRA CURSOS TÉCNICOS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) lançou o edital do Processo Seletivo 2018 para cursos técnicos nas formas integrada e subsequente. O campus Ilhéus oferece vagas para os cursos Técnicos em Edificações, Informática e Segurança do Trabalho, nas modalidades Integrado e Subsequente. Para concorrer às vagas do Integrado, os candidatos devem ter concluído o ensino fundamental. Já para se inscrever em cursos do Subsequente, os estudantes devem ter concluído o ensino médio.

As inscrições começam dia 3 de Julho e vão até o dia 17 de agosto, exclusivamente pela internet, através da página da seleção. Para se inscrever, o candidato deve preencher os dados solicitados e gerar o boleto para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00.

Candidatos contemplados com a isenção parcial pagarão o valor de R$3,50, referente a 10% da taxa de inscrição. Para os cursos subsequentes, o candidato que tenha cursado todas as séries do Ensino Médio em escola pública poderá solicitar a isenção parcial da taxa. Para a isenção parcial nos cursos integrados, é necessário ter estudado os últimos cinco anos em escola pública.

Nessa edição do processo seletivo, os editais foram disponibilizados também nas versões adequadas à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para candidatos surdos e no formato de áudio, para candidatos com deficiência visual. Confira aqui!

As provas do processo seletivo acontecerão no dia 22 de outubro, das 8h às 12h30 e serão compostas por uma redação e questões de língua portuguesa, matemática, história e geografia (para a modalidade Integrado) e língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química, biologia, inglês ou espanhol (para a modalidade Subsequente).

Mais informações pelo e-mail selecao2018@ifba.edu.br e na página do Processo Seletivo 2018.