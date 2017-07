CASA DE JORGE AMADO VAI FUNCIONAR AOS DOMINGOS COM ENTRADA GRATUITA

A Casa de Cultura Jorge Amado, situada no Centro Histórico de Ilhéus, estará aberta à visitação pública aos domingos durante o mês de julho. A entrada será gratuita para a população do município, já que muitos cidadãos, estudantes e professores ainda não conhecem o palacete cultural que contém obra, exposição de artigos pessoais, fotos, histórico dos pais e da infância, além de vídeos sobre o escritor. Atualmente, o espaço é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30min e 14 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

Na casa onde Jorge Amado passou parte da infância e adolescência as visitas guiadas conduzem ao quarto do escritor onde estão expostas as capas de edições de sua obra, fotos antigas e objetos pessoais. O imóvel foi doado por força da lei número 4.798, de 18 de agosto de 1988, com a finalidade de instituir e manter a Casa de Cultura Jorge Amado nos termos do protocolo firmado entre o governo da Bahia e a Prefeitura de Ilhéus.

O escritor Pawlo Cidade declara que esta ação visa partilhar valores e costumes da vida de Jorge para criar uma comunidade de sentido. “É esta comunidade de sentido que vai gerar um sentido de pertencimento. Isto significa que precisamos nos sentir como pertencentes do lugar, do ambiente, das histórias ficcionais ou reais criadas pelo escritor. Só assim acreditamos que podemos interferir e, mais do que tudo, que vale a pena interferir na rotina dominical dos cidadãos de Ilhéus com a casa aberta”.

Histórico – A Casa de Cultura Jorge Amado foi construída pelo pai do escritor em 1928. O palacete, em estilo neoclássico, ocupa uma área de 600 metros quadrados com cinco metros de pé direito, piso de jacarandá e azulejos ingleses na varanda. O espaço cultural abriga em seus salões um rico acervo pessoal e a sede da secretaria municipal da Cultura (Secult).