CDL DE ILHÉUS SORTEIOS ENCERRADOS

Depois de dois meses, chegou ao fim a Campanha Tríplice 2017 “Show de Prêmios no Comércio de Ilhéus”. De acordo com a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas, organizadora da campanha promocional que envolveu o dia das Mães, Namorados e São João, 60 consumidores foram contemplados nos 3 sorteios com vale-compras de R$ 1 mil reais, R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Os sorteios foram realizados na sede da Associação Comercial, e o último foi na terça-feira (27 de junho).

Para Clóvis Júnior, presidente da CDL de Ilhéus, a campanha foi um sucesso. “Fizemos uma campanha pé no chão, de acordo com a realidade econômica que estamos vivenciando em nosso município e em todo o país. Não colocamos prêmios como carros e motos como fazíamos nos anos anteriores, mas, em compensação aumentamos o número de consumidores premiados. Além disso, os vale – compras estão sendo usados nas próprias lojas participantes da campanha. Bom pro consumidor, bom pro comerciante”, explicou Clóvis destacando ainda a parceria com a secretaria de Indústria e Comércio, pasta do também diretor lojista Paulo Sérgio (Ceo) para decorar o comércio com bandeirolas coloridas, o que deu um clima festivo ao centro da cidade.

O vice- presidente da CDL, Valderico Júnior, destacou as atrações musicais que animaram o comércio nos dias anteriores aos primeiros sorteios. “Colocamos dj’s em pontos estratégicos do centro, pra dar uma agitada no comércio. Os consumidores curtiam música e faziam compras ao mesmo tempo. Foi muito bacana. Nos sorteios, a todo momento, chegava consumidor com cupons pra depositar na urna”, disse Valderico Júnior também contente com a movimentação gerada pela campanha.

Dona Maria Matos Santana, foi uma das ganhadoras do 3º sorteio. Ela é moradora da Av. Princesa Isabel e foi contemplada com um vale de R$500,00 (quinhentos reais). “Eu adorei ganhar, veio em boa hora. Espero que seja vale pra eu comprar em supermercado, que é o que eu mais estou precisando”, disse Maria Matos.

PRIMEIRO SORTEIO:

VALE COMPRAS: R$ 1 MIL (MIL REAIS)

VILMA BARBOSA MATOS AMARAL – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

RODRIGO DI TULLIO CAMPOS – LOJA: NINHO LAR

ROSANE DO CARMO A. DE ALMEIDA – LOJA: ALBATROZ TECIDOS

VALE COMPRAS: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

JAQUELINE MATOS AMARAL – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

VILMA MUNIZ ALVES – LOJA: CLICK COSMÉTICOS

ELAINE SILVA – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES – LOJA: FRIGOBOM

ADNA SANTOS DE AQUINO – LOJA: CLICK COSMÉTICOS

LINDINALVA ANA DA SILVA – LOJA: ALBATROZ TECIDOS

VALE COMPRAS: R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

WALDECK R.JOVITA SANTOS – LOJA: ARMARINHO GUIMARÃES

MARIA JOSÉ DOS S. MENEZES – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

MARIA CRISTINA S. SOUZA – LOJA: MÓVEIS SÃO JORGE

CLAUDINO DA SILVA BOMFIM – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

CARLOS ANTONIO SOARES SANTOS – LOJA: CANECO MADEIREIRA

MORELLE B. OLIVEIRA – LOJA: SKALA MODAS

EDNA CARDOSO DA SILVA – LOJA: TOPADA CALÇADOS

LAELSON DE JESUS SANTOS – LOJA: LOHANA PRESENTES

ANDERSON SANTANA SANTOS – LOJA: TOPADA CALÇADOS

WALDECK R. JOVITA SANTOS – LOJA: ARMARINHO GUIMARÃES

SEGUNDO SORTEIO:

VALE COMPRAS: R$ 1 MIL (MIL REAIS)

CRISTIELLE GOMES REIS – LOJA: ARILUZ

ANDREA N.SANTANA – LOJA: SKALA MODAS

MARIA MADALENA GOMES – LOJA: ELETROBERGUE

VALE COMPRAS: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

CRISTIELLE GOMES REIS – LOJA: ARILUZ

SMAEL AMARAL – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

MAIARA MATOS CIDADE – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

MARTA SANTOS DA SILVA – LOJA: O BOTICÁRIO

EDYCLEA O. N. SOL – LARUPE CALÇADOS

JAILTON N. FREIRE – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

VALE COMPRAS: R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AFONSO CARLOS S. PEREIRA- LOJA: A JÓIA DE ILHÉUS

MARIA JOSÉ LEMOS – LOJA: ARILU CALÇADOS

VERA LÚCIA C. PEREIRA ALMEIDA – LOJA: SKALA MODAS

EDNA SANTOS ARAÚJO – LOJA: SUPER MODAS

CLARA R. SANTOS A – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

JILVAN MARTINS DOS SANTOS – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

AIRTON L. MOTA DOS SANTOS LOJA: SKALA MODAS

JORGE MIGUEL CARDOSO – LOJA ALBATROZ TECIDOS

JAIR ALMEIDA DA SILVA – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

MARIA LÚCIA DOS SANTOS ALVES – LOJA: TOPADA CALÇADOS

TERCEIRO SORTEIO

VALE COMPRAS – R$ 1 MIL (MIL REAIS)

JOSE DE SOUZA – LOJA CEO MODAS

ERICSON SANTOS PRADO – LOJA: SKALA MODAS

EDNICE SANTOS DA SILVA – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

SANDRA REGINA S PEREIRA – LOJA: LARUPE CALÇADOS

VALE COMPRAS – R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

ELIENE MENEZES DA SILVA- LOJA: REAL CALÇADOS

JAQUELINE BOA VENTURA SANTOS DA SILVA – LOJA: QUALITY

ANDERSON FARIAS O. JUNIOR – LOJA: QUALITY

VERA LÚCIA NACIMENTO LOBO SOUZA – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

MARIA I. MATOS SANTANA – LOJA: IDY ALIANÇAS

TINA TANER SANTOS CONCEIÇÃO TELES – LOJA: CEO MODAS

VALE COMPRAS – R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA)

CÁSSIO MARCELO REIS SANTANA – LOJA: ARILUZ

ANABEL MAGALHÃES OLIVEIRA – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

DAIANA SANDES – LOJA: TOPADA CALÇADOS

RENATA SILVA DE JESUS – LOJA: ARILU CALÇADOS

CRISTIANO C S RIBEIRO – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

IASMIN DE O. SANTOS – LOJA: CLICK COSMÉTICOS

JOÃO ALESSANDRO DOMINGUES – LOJA: SUPERMERCADOS MEIRA

ANTÔNIO BARBOSA S V – LOJA: CLICK COSMÉTICOS

EDMILSON O. SANTOS – LOJA: GARDÊNIA CONFECÇÕES

ADRIAN F. P. ALENCAR LADEIRA- LOJA GARDÉNIA

CÁSSIA MUNIZ S. RODRIGUES – LOJA O BOTICARIO

ROBERTINO SILVA SANTOS – LOJA MEIRA