NAUFRÁGIO DE BARCO DE PESCA DEIXA UM MORTO EM ILHÉUS

Um barco de pesca naufragou quando se aproximava do morro de Pernambuco, no litoral de Ilhéus, por volta das 13h desta segunda, dia 3. A Capitania dos Portos informou que houve um aviso de naufrágio de embarcação. Uma pessoa morreu.

O Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, confirmou que foram três as vítimas do naufrágio. Uma delas, identificada como José Santos Conceição, morador de Itabuna, não resistiu e faleceu, mesmo sendo levada ao Hospital Regional.

Os outros dois tripulantes, que são de Ilhéus, saíram ilesos do acidente. Os sobreviventes e o Corpo de Bombeiros acreditam que o mal tempo, principalmente os fortes ventos que sopram no litoral baiano hoje, foram as causas dessa tragédia.