Menina sumida há uma semana em Ilhéus

Uma garota identificada por Taiane, de apenas 10 anos de idade, também conhecida pelo apelido de Dezinha, está desaparecida. Segundo informações, a criança saiu para vender amendoim nas praias de Ilhéus e não retornou para casa. A uma semana a garota está sumida. A menina estuda no Colégio Pequeno Davi e reside na ladeira que dá acesso ao bairro do Basílio.

A mãe desesperada com a situação buscou informações em hospitais e até nas cidades próximas, porém a adolescente não foi localizada. Amigos se mobilizaram nas redes sociais no intuito de encontrá-la no menor espaço de tempo. Qualquer informação ligar para o número: (73) 9 8205/1580 (WhatsApp) – falar com Jô.