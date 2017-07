Preços diferentes cobrados nas baladas do Brasil para homens e para mulheres é uma prática comum. O Ministério da Justiça entrou na polêmica e determinou: essa cobrança diferenciada é ilegal. Vai começar a valer mesmo só daqui um mês, mas a novidade correu pelas baladas do Brasil no fim de semana e dividiu opiniões.

