Altas ondas em Ilhéus

Julho sempre trás o swell para o litoral de Ilhéus e com quase 100 km de praias os surfistas tem muitas opções.

Em Olivença as praias de Batuba e Backdoor são as preferidas, já do Morro de Pernambuco com a Badusca, Miache, Ponta, todo o sul, também oferece variadas condições e formações de ondulação.

No centro a praia da Soares Lopes oferece picos diferentes, da Catedral ou Espigão.

Já para o norte a lendária onda da boca da barra do São Miguel, Havaizinho, nessas condições climáticas, está propença a bons tubos e Dops.

Do São Miguel e seus piers, Norte Shore até o Sargi as ondas mais fortes e tubulares.

É pegar a prancha e encarar os três metros da previsão.