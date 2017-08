CIRCO EM ILHÉUS ATÉ SEGUNDA

Devido a instabilidade meteorológica, o espetáculo do circo acontecerá no ginásio de esporte de Ilhéus Heval Soledade, lembrando que será o espetáculo completo, globo da morte, trapezistas, contorcionistas, palhaços, bailarinas, acrobatas e muito mais, artistas nacionais e internacionais.

Somente 04 dias de espetáculos, sexta feira às 19:00h e às 20:30h, sábado e domingo as 17:00, 19:00 e às 20:30 horas, segunda feira ( último dia) às 19:00 e às 20:30 horas. Os ingressos serão vendidos nas bilheterias do circo na Avenida Soares Lopes, e no ginásio de esporte Herval Soledade, nos horários de funcionamento da bilheteria sexta feira: a partir das 16:00h sábado e domingo a partir das 14:00 horas e segunda feira a partir das 16:00 horas. MUNDO MÁGIGO UM SHOW DE CIRCO.