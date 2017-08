Faculdade de Ilhéus faz inscrição para 2ª chance do Vestibular 2017.2 até 19 de julho

A Faculdade de Ilhéus está com inscrições abertas para a segunda chance do Vestibular 2017.2, até o dia 19 de julho, para os cursos de graduação em Engenharia Civil, Odontologia, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Nutrição. Neste semestre, quando a instituição completa 15 anos de existência, o aprovado nesse processo seletivo tem a vantagem de poder financiar até 70% do curso escolhido e, ainda mais, no ato de matrícula ganhar um aparelho smartphone.

As inscrições podem ser feitas através do site www.faculdadedeilheus.com.br, ou de forma presencial na secretaria da Faculdade, localizada na rodovia Ilhéus-Olivença, km 1,5, bairro São Francisco, zona sul da cidade, no horário das 8 às 21 horas. O valor da taxa de inscrição é de 50 reais.

A aplicação das provas do Vestibular será realizada no dia 23, domingo, às 8 horas, no campus da Faculdade, sendo que os portões serão abertos com antecedência de trinta minutos. A instituição também se reserva ao direito de utilizar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, para efeito de preenchimento das vagas remanescentes, caso todas as vagas não sejam preenchidas.

A Faculdade de Ilhéus foi fundada há 15 anos e funcionou inicialmente nas dependências do Colégio Vitória, no bairro da Conquista, quando ofertava apenas os cursos de Administração e Ciências Contábeis. Trilhando o caminho baseado na cultura do empreendedorismo, atualmente a instituição oferece oito cursos de graduação e mais onze cursos na área de pós-graduação.